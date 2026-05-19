Matteo Parenzan se iz Tajpeja vrača s srebrom

Krasov namiznoteniški igralec in član paralimpijske reprezentance Matteo Parenzan se tudi iz Tajpeja vrača s kolajno. Na turnirju World Para Elite Taipei je osvojil srebro.

22-letnik je danes v polfinalu s 3:0 (11:7, 11:9, 11:1) premagal domačina Leeja Se Ho, v finalu pa je nato s 3:1 (10:12, 11:3, 8:11, 8:11) klonil proti Romunu Bobiju Simionu. Tega je pred kratkim premagal v finalu turnirja Challenger v Laškem.

Parenzan bo v prihodnjih dneh spet na delu v Ceseni, kjer do nedelje poteka italijansko paralimpijsko prvenstvo, na katerem bo lovil deveti zaporedni državni naslov.