V dveh avtomobilih prestregli trinajst migrantov

Koprski policisti so včeraj popoldne v Turkih pri Pobegih ustavili audi A6 romunskih registrskih tablic. Za volanom je bil 29-letni državljan Romunije, ki je prevažal osem oseb. Policisti so ugotovili, da gre za štiri državljane Iraka in štiri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Zvečer so ustavili še eno vozilo na Šmarski cesti v Kopru, in sicer renault master španskih registrskih tablic. Voznik, 33-letni državljan Španije in sopotnica, 34-letnica, prav tako državljanka Španije, sta nezakonito prevažala pet državljanov Bolivije, ki so brez dokumentov prečkali državno mejo. Vsi postopki še potekajo.