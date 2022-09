V Edinburghu dolge vrste čakajočih na slovo od Elizabete II.

Pred katedralo svetega Egidija v škotskem Edinburghu se vijejo dolge vrste ljudi, ki bi se radi poslovili od nedavno preminule britanske kraljice Elizabete II. Mimo krste monarhinje, ki leži v katedrali, se je od ponedeljka zvečer sprehodilo več tisoč ljudi, številni med njimi so čakali več ur in tudi ponoči. Krsto so v nedeljo v Edinburgh prepeljali z gradu Balmoral, kjer je v četrtek umrla Elizabeta II., v ponedeljek pa so jo iz palače Holyroodhouse, uradne rezidence britanskega monarha na Škotskem, v procesiji pospremili do katedrale svetega Egidija. Hrastova krsta, pokrita s škotsko kraljevo zastavo in vencem belega cvetja ter škotsko krono, bo tam skupno 24 ur.

Javnost je možnost, da se v katedrali ob krsti poslovi od kraljice, dobila v ponedeljek zvečer. Pred katedralo so se tako ves večer in vso noč vile dolge vrste ljudi, po nekaterih ocenah jih je bilo doslej že več tisoč. Najbolj zagreti so pred katedralo prišli že v ponedeljek zjutraj, številni so čakali več ur, tudi ponoči, da so se sprehodili mimo krste.

Eden od žalujočih, ki so se prišli poslovit od kraljice, je povedal, da je čakal več kot pet ur, v katedralo pa je lahko vstopil ob 2.50 po krajevnem času. Za njim je bilo v vrsti še na tisoče ljudi.

O kolonah čakajočih so poročali tudi dopoldne. Številni upajo, da se bodo še lahko poslovili od kraljice, preden bodo krsto iz katedrale prepeljali na edinburško letališče. Krsto bodo v London z letalom prepeljali danes popoldne.