V Egiptu pridržali nekdanjo dijakinjo devinskega zavoda

Varnostne sile so danes ob zaključku obravnave na sodišču v Egiptu pridržale ugledno egiptovsko novinarko Lino Atalah, ki je glavna urednica vodilnega neodvisnega spletnega portala Mada Masr. Atalah je med letoma 1998 in 2000 obiskovala Jadranski zavod združenega sveta v Devinu. Pridržanje je obsodil tudi egiptovski Zavod združenega sveta UWC Egypt.

Novinarkina obramba si prizadeva, da bi jo izpustili ob plačilu varščine. Čeprav je imela Atalah osemčlansko ekipo zagovornikov, je sodišče novinarki dodelilo drugega odvetnika. Ta poteza je vse prisotne šokirala, je dejal vodja organizacije za človekove pravice Egiptovska pobuda za osebne pravice (EIPR) Hosam Bahgat, ki je bil navzoč na sodišču. Po njegovih besedah je Atalah temu ukrepu ugovarjala, a sodnik njenega ugovora ni dal vpisati v zapisnik.

»V še bolj šokantnem preobratu je sodnik v imenu tega odvetnika, ki ni izustil niti besede, začel narekovati predloge in jih dal zapisati v uradni zapisnik, « je še dodal Bahgat. Sodnik je nato med vpitjem in protestiranjem novinarkine obrambe odredil zaprtje spletnega portala in Lini Atalah izrekel kazen v višini treh milijonov egiptovskih funtov (nekaj manj kot 48.000 evrov), ker je brez ustrezne licence upravljala s spletnim portalom Mada Masr.

Pripadniki varnostnih sil so nato v sodni dvorani pristopili k novinarki, »jo dvignili in odnesli iz sodne dvorane, v prostorih sodišča ostaja v pridržanju«, kot poroča Mada Masr. Dodaja, da egiptovske oblasti na njihovo vlogo za izdajo licence niso odgovorile vse od leta 2023. Novinarkina obramba si trenutno prizadeva, da bi jo izpustili ob plačilu varščine. Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je odločitev egiptovskega sodišča označilo za nezaslišano. Pridržanje sta obsodila tudi nevladna organizacija Human Rights Watch in Komite za zaščito novinarjev CPJ. Postopek proti Lini Atalah po navedbah organizacij za človekove pravice predstavlja nevarno zaostrovanje zatiranja svobode medijev v Egiptu. Po podatkih EIPR je v Egiptu zaradi njihovega dela trenutno priprtih 26 novinarjev.