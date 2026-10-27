Znova izbirajo besedo leta

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v akciji Beseda leta, ki pod vodstvom Simone Klemenčič letos poteka že enajstič, zopet izbira besedo leta. Razglasitev besede in kretnje leta bo 7. januarja, ideje zbirajo do 16. decembra. Lani so za besedo leta razglasili božičnico, za kretnjo leta pa geopestrost. Predloge za besede in besedne zveze lahko posamezniki podajo na spletni strani akcije. Med predlogi za besedo leta, ki so doslej prispeli, so referendum, dizel, odpoklic, suša, fazaniranje in remigracija, so sporočili iz ZRC SAZU.

Kot že tradicionalno bo komisija ZRC SAZU med prispelimi predlogi izbrala deseterico, ki ji bodo dodali še Delovo besedo leta, nato pa bo mogoče o vseh 11 predlogih glasovati za besedo leta v spletnem glasovanju.Glasovanje za eno od finalistk se bo zaključilo tik pred slovesno razglasitvijo, ki bo 7. januarja prihodnje leto. Takrat bodo razglasili še kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.Kot piše med pravili za izbiro besede leta, je beseda ali besedna zveza, ki jo iščejo, posebej pomembna za iztekajoče se leto in ilustrira dogajanje in spremembe v družbi, a s poudarkom na tem, da gre, če je možno, za nekaj relativno novega v jeziku.

»Zanima nas, katere besede ste letos posebej velikokrat slišali in prebrali, morda začeli uporabljati na novo ali pogosteje kot prej, morda ste jo začeli uporabljati v drugačnem pomenu. Beseda leta ni nujno beseda, s katero bi vi opisali to leto, ampak je to beseda, ki smo jo tako pogosto uporabili, da je to leto pomembno zaznamovala. Je sličica, ki nam bo čez desetletja priklicala v spomin, kaj se je dogajalo v tem letu in o čem smo največ razmišljali in govorili,« še piše na spletni strani.