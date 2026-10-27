Z nogo se je zagozdil pod kopač

Na delovišču pri stopnišču Bonghi v Rocolu je prišlo danes okoli 14. ure do hujše nesreče na delu, v kateri se je poškodoval 30-letni delavec. Kot so za Primorski dnevnik pojasnili tržaški gasilci, je ponesrečenčeva noga ostala ukleščena pod kopačem znamke Bobcat, pri čemer naj bi moški utrpel zlom kosti.

Ma kraju so posredovali reševalci službe 118, gasilci, varnostni organi in inšpektorji za delo pri zdravstvenem podjetju Asugi. Kot so razložili gasilci, njihova intervencija naposled ni bila potrebna, reševalci so moškega sami izvlekli na varno. Z rešilnim avtomobilom so ga odpeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico, moški naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Varnostni organi in delovni inšpektorji preiskujejo okoliščine nesreče.