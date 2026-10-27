VREME
DANES
Torek, 27 oktober 2026
Iskanje
Policija

Brcal je kartomate in napadel policiste

Tržaški železniški policisti so aretirali 36-letnega moškega, ki je razgrajal na glavni tržaški železniški postaji

Spletno uredništvo |
Trst |
27. okt. 2026 | 14:12
    Brcal je kartomate in napadel policiste
    Moškega so policisti odvedli v koronejski zapor (ARHIV)
Dark Theme

Najprej se je spravil nad kartomate v glavni hali tržaške železniške postaje in jih poskušal poškodovati. Nato je stopil v sanitarije ter začel brcati v steklena vrata in groziti zaposlenemu. Pripadniki železniške policije so aretirali 36-letnega državljana Bangladeša, ki se pogosto zadržuje na železniški postaji in nima stalnega prebivališča. Do dogodka je prišlo že 2. oktobra, a je kvestura novico sporočila šele danes.

Ko so policisti poskušali pomiriti razgrajača, jih je začel žaliti, poskušal pa jih je tudi brcniti in udariti s pestmi. Ko so mu ukazali, naj zapusti železniško postajo, jih je fizično napadel. V spopadu sta bila lažje poškodovana dva policista. Kljub upiranju so 36-letnika obvladali in aretirali. Najprej so ga odvedli na postajo železniške policije, da ga legitimirali. Tudi tam je nadaljeval z žaljenjem policistov, ki so ga kmalu zatem odvedli v koronejski zapor. Zoper njega so podali ovadbo zaradi suma poskusa poškodovanja tuje lastnine, groženj, žaljenja uradne osebe, upiranja uradni osebi in napada na uradno osebo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: