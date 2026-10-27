Brcal je kartomate in napadel policiste

Najprej se je spravil nad kartomate v glavni hali tržaške železniške postaje in jih poskušal poškodovati. Nato je stopil v sanitarije ter začel brcati v steklena vrata in groziti zaposlenemu. Pripadniki železniške policije so aretirali 36-letnega državljana Bangladeša, ki se pogosto zadržuje na železniški postaji in nima stalnega prebivališča. Do dogodka je prišlo že 2. oktobra, a je kvestura novico sporočila šele danes.

Ko so policisti poskušali pomiriti razgrajača, jih je začel žaliti, poskušal pa jih je tudi brcniti in udariti s pestmi. Ko so mu ukazali, naj zapusti železniško postajo, jih je fizično napadel. V spopadu sta bila lažje poškodovana dva policista. Kljub upiranju so 36-letnika obvladali in aretirali. Najprej so ga odvedli na postajo železniške policije, da ga legitimirali. Tudi tam je nadaljeval z žaljenjem policistov, ki so ga kmalu zatem odvedli v koronejski zapor. Zoper njega so podali ovadbo zaradi suma poskusa poškodovanja tuje lastnine, groženj, žaljenja uradne osebe, upiranja uradni osebi in napada na uradno osebo.