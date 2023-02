V eksploziji na Vrhniki ena oseba umrla, dve huje poškodovani

V eksplozijah v vrhniškem podjetju Hamex je ena oseba umrla, dve osebi pa sta huje poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Trenutno je širša okolica kraja eksplozije zavarovana, gasilske enote pa sanirajo kraj. Civilna zaščita Vrhnika občane prosi, naj se na območju eksplozije ne zadržujejo in ne »tešijo radovednosti«.

Občani naj ob tem spremljajo sredstva javnega obveščanja, obvestila pa bodo objavljali tudi na facebook profilu Civilne zaščite Vrhnika. Ob tem so potrdili, da gre za podjetje Hamex.

Podjetje deluje od leta 1991. Povezano je z največjimi proizvajalci pirotehnike in ponuja ognjemetne izdelke v veleprodaji ter v trgovinah v Ljubljani in Kamniku in prek spleta. Po podatkih z Ajpesa za leto 2021 zaposluje pet ljudi. V družinskem podjetju proizvajajo pod lastno blagovno znamko najrazličnejše ognjemetne izdelke za profesionalno uporabo, večino izvozijo. Ponujajo pirotehniko, ognjemete, scenske efekte in strelivo, je navedeno na njihovi spletni strani.

Na PU Ljubljana so povedali, da se je zgodilo več eksplozij. Policisti bodo pričeli z ogledom kraja dogodka, ko bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo. Vzrok eksplozij še ni znan.

Policisti zaradi nemotene izvedbe intervencije prosijo, da se ljudje kraju požara ne približujejo, na kraju nesreče pa naj upoštevajo navodila policistov.

Eksplozijo na Vrhniki so ob 11.29 zapisale tudi najbližje potresne opazovalnice državne mreže, je Agencija RS za okolje objavila na twitterju.