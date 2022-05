V eksploziji v kočevskem Melaminu več kot 20 poškodovanih

V jutranji eksploziji v kočevski kemični tovarni Melamin je bilo več kot 20 poškodovanih, dve osebi sta bili huje opečeni, dve osebi še pogrešajo in iščejo. Požar je bil okrog 9.30 pogašen, je sporočila uprava za zaščito in reševanje na Twitterju, gasilske enote izvajajo hlajenje. Nevarne snovi so zajezene, prebivalce pa še vedno pozivajo, naj se do končane intervencije, ki po navedbah uprave poteka uspešno, zadržujejo v zaprtih prostorih oz. se ne zadržujejo zunaj na območju 500 metrov od lokacije eksplozije. To je občane na Facebooku pozvala tudi Občina Kočevje.

Poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je za Radio Slovenija povedal, da so na terenu vse kočevske gasilske enote, ki so požar uspele omejiti in je pod nadzorom. Po njegovih besedah so vsi poškodovani oskrbljeni, dva huje opečena so prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC), ki je aktiviral načrt za množične nesreče.

V ljubljanskem UKC tako sprejemajo poškodovane v eksploziji v Kočevju. Do zdaj so dva pripeljali s helikopterjem, ostale z rešilnim vozilom. »Delo smo prilagodili delu v množičnih nesrečah. Za zdaj je znano, da naj bi pomoč potrebovalo 20 oseb, med njimi so tudi huje poškodovani,« so sporočili na Twitterju. Poleg gasilskih enot so aktivirane tudi zdravstvene enote, ekološki laboratorij z mobilno enoto, pa tudi helikopterska pomoč, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

Glavna cesta skozi Kočevje je še vedno zaprta. Obvoz je po lokalnih cestah. Promet preusmerja policija, poroča prometnoinformacijski center.

Tovarna Melamin po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje. Družba, ki je sicer eden večjih zaposlovalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.