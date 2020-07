V Fiesi so včeraj okrog 16.30 iz morja potegnili moškega brez zavesti. Navzoči so ga do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči oživljali, kljub njihovemu prizadevanju pa zanj ni bilo več pomoči. Zdravnik je ugotovil le, da je moški umrl. Policija je sporočila, da gre za osemdesetletnika iz Kranja, po neuradnih informacijah je bil srčni bolnik. O samem vzroku smrti bo več znano po obdukciji, so pojasnili na koprski policijski upravi.