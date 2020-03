V FJK 84 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 84 novih okužb s koronavirusom in je do danes skupno 1223 potrjenih okužb. Po včerajšnjem največjem porastu okužb v 24 urah, ko jih je bilo 147, se je tako število novih okužb nekoliko zmanjšalo. Okužbo je do danes prebolelo 52 ljudi, je sporočil deželni odbornik Riccardi. V zadnjih 24 urah so tudi zabeležili dve smrtni žrtvi. Do danes je skupno umrlo 72 bolnikov okuženih s koronavirusom. Največ smrtnih žrtev je bilo na Tržaškem, in sicer 42, v Vidmu jih je bilo 23, v Pordenonu 6 in v Gorici ena žrtev. Trenutno je hospitaliziranih 212 ljudi, 54 na oddelkih za intenzivno oskrbo, v domači izolaciji pa je 688 ljudi.