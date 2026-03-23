Referendum: vzporedne volitve kažejo tesen rezultat z rahlo prednostjo »ne«

Ob 15. uri so se v Italiji zaprli volišča, kjer je včeraj in danes potekal referendum za potrditev ali zavrnitev ustavne reforme o ustroju pravosodja. Rezultati vzporednih volitev kažejo na zelo tesen rezultat z rahlo prednostjo glasov »ne«, torej za zavrnitev reforme. Volilna udeležba je bila visoka, blizu 60 odstotkov (podatke o tej objavljajo na portalu Eligendo).

Po meritvah agencije Opinio za Rai News 23 naj bi podpornikov reforme bilo od 47 do 51 odstotkov, nasprotnikov pa 49–53 %, kažejo opravljene vzporedne volitve. Po meritvah agencije YouTrend za SkyTg24 naj bi »ne« prekrižalo 51,5 % glasujočih, »da« pa 48,5 %. Po vzporednih volitvah, ki so jih pri agenciji SWG opravili za televizijo La 7, naj bi bil delež glasujočih za reformo od 47 do 51 odstotkov, tistih proti reformi pa 49–53 %.

Ker gre za zelo majhne razlike, se lahko z dejanskimi izidi, ki bodo objavljeni v prihodnjih urah, slika pomenljivo spreobrne.