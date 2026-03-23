Volilni podvig ministra Arčona

Od poslancev, ki so se uvrstili v novoizvoljeni državni zbor Slovenije, je največ glasov prejel predsednik Gibanja Svoboda in predsednik vlade Robert Golob, skoraj 10.400. Največji delež glasov (43,52 odstotka) v posameznem okraju pa je prejel Matej Arčon (Gibanje Svoboda). Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je kandidiral v Novi Gorici in okolici, od koder je doma. Izvolitev v parlament ni uspela Vesni Humar, državni sekretarki na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kandidirala je na listi Golobove stranke.

»Izjemno sem hvaležen za tako veliko podporo in tako veliko zaupanje. Zmago se pričakoval, ne pa tudi tako visoke podpore,« je povedal Arčon za Primorske novice in priznal, da je pričakoval zelo zahtevno kampanjo, še težje pa bo po njegovem sestaviti vlado.

Svoboda je najprepričljiveje zmagala v volilnem okraju Nova Gorica 2, kjer jo je podprlo 43,52 odstotka volivcev. Več kot 40 odstotkov volivcev je prepričala tudi v okraju Koper 1 (41,48 odstotka) in Hrastnik-Trbovlje (41,2 odstotka).

SDS je največ volivcev podprlo v Ivančni Gorici, in sicer 44,22 odstotka. Več kot 40-odstotno podporo je ta stranka dobila tudi v volilnih okrajih Šentjur (42,11 odstotka), Ribnica-Dobrepolje (41,13 odstotka), Škofja Loka 2 (40,90 odstotka) in Slovenske Konjice (40,59 odstotka).