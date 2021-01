V FJK danes 862 novih okužb

V FJK so danes ob 7157 brisih in 2024 hitrih testih potrdili 862 novih okužb z novim koronavirusom (663 pri prvih in 199 pri drugih). Delež pozitivnih brisov je bil 9,38-odstoten, hitrih testov pa 9,83-odstoten. Umrlo je 32 bolnikov s covidom-19, tem je treba prišteti še 3 smrtne žrtve v obdobju od 14. decembra do 10. januarja.

Hospitaliziranih je 682 bolnikov s covidom, kar je 6 manj kot včeraj, na intenzivnih negah pa se zdravi 66 bolnikov s covidom-19, dva manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 2070 covidnih bolnikov, in sicer 503 v Trstu, 964 v Vidmu, 460 v Pordenonu in 143 v Gorici. Ozdravelo je 44.045 ljudi, klinično zdravih je 1283, v samoizolaciji pa je 12.235 ljudi.