Okolje

V FJK in Sloveniji občudovali severni sij

Včeraj pozno zvečer so številni prisostvovali nevsakdanjemu pojavu, ki je obarval nebo, tako kot se dogaja v najsevernejših predelih sveta

Spletno uredništvo |
FJK |
20. jan. 2026 | 9:42
    V FJK in Sloveniji občudovali severni sij
    Severni sij v kraju Reana del Rojale na Videmskem (EDOARDO MAZZA/SEI DEL FVG SE)
V Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji je včeraj pozno zvečer oziroma ponoči bilo kot v najbolj hladnih predelih sveta. Marsikdo je osuplo strmel v nebo in opazoval, kako ga je severni sij obarval v rdečo in zelo barvo. Tudi na Goriškem so nekateri nekaj pred 23. uro prisostvovali ne ravno vsakdanjemu spektaklu. Podobno se je sicer dogajalo v številnih evropskih državah.

Do pojava je prišlo zaradi povečane Sončeve aktivnosti. Priča smo bili največjemu Sončevemu viharju v zadnjih dvajsetih letih, poročajo strokovnjaki.

