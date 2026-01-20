V FJK in Sloveniji občudovali severni sij

V Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji je včeraj pozno zvečer oziroma ponoči bilo kot v najbolj hladnih predelih sveta. Marsikdo je osuplo strmel v nebo in opazoval, kako ga je severni sij obarval v rdečo in zelo barvo. Tudi na Goriškem so nekateri nekaj pred 23. uro prisostvovali ne ravno vsakdanjemu spektaklu. Podobno se je sicer dogajalo v številnih evropskih državah.

Do pojava je prišlo zaradi povečane Sončeve aktivnosti. Priča smo bili največjemu Sončevemu viharju v zadnjih dvajsetih letih, poročajo strokovnjaki.