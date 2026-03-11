S preizkusno vožnjo prvega vlaka odprli drugi tir (video)

Drugi tir med Divačo in Koprom, največji infrastrukturni projekt v zgodovini samostojne Slovenije, je nared. Pet let je bilo potrebnih za izgradnjo 27,1 kilometra dolge železniške proge, 1200 delavcev je skopalo sedem predorov, naleteli so na 90 jam in drugih kraških pojavov in zgradili kar tri nove viadukte. Dela so stala eno milijardo in sto devet milijonov evrov. Progo so danes slovesno odprli danes v Dekanih, tik ob izhodu zadnjega izmed tunelov: na potniškem vlaku sta se priložnostno pripeljala tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Pod šotorom so na slovesnosti, ki sta jo vodila Boštjan Romih in Lorella Flego, publiko nagovorili še predstavniki družbe 2TDK, ki ji je vlada poverila vodenje projekta, in podjetja Kolektor, nosilca infrastruktirnega projekta.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.