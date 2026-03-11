Program Ljubljana Festivala predstavili v Trstu

Puccinijeva Turandot: s to priljubljeno opero Giacoma Puccinija se bo v nedeljo, 21. junija, na ljubljanskem Kongresnem trgu slavnostno začel 74. Ljubljana Festival. Organizatorji so s to izbiro želeli opozoriti na 100-letnico krstne uprizoritve zadnje (nedokončane) Puccinijeve opere, ki jo bodo izvedli orkester, zbor in pevci mariborske opere s solisti. V naslovni vlogi bo nastopila Rebeka Lokar, medtem ko bo Calafu svoj glas posodil Jusif Ejvazov, režijo podpisuje Filippo Tonon, orkester in pevce pa bo vodil dirigent Simon Krečič. Začetek bo pripadal operni glasbi, zaključni niz pa simfonični glasbi. Sicer pa je – kot vsa zadnja leta – ljubljanski poletni festival, ki bo letos potekal od 21. junija do 8. septembra, prvenstveno namenjen glasbi raznih žanrov. Približno teden po ljubljanski predstavitvi so letošnji program medijem in ljubiteljem Ljubljana Festivala orisali tudi v Trstu, in sicer v kavarni San Marco. Glavne dogodke je nanizal direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek, kateremu je ob strani stala Rossana Paliaga v vlogi posredovalke programa v italijanskem jeziku. Oscar Cecchi, dolgoletni organizator avtobusnih potovanj na posamične dogodke, pa je razkril tokratni seznam izbranih prireditev.

Letošnja izvedba osrednjega slovenskega poletnega festivala ponuja številne vrhunske večere. Po uvodni operi bo SNG Opera in balet Maribor izvedel (v angleščini) znani muzikal Evita, in sicer 6., 8., 10. in 13. julija v poletnem gledališču Križanke. V prvem delu festivala bodo precej pozornosti namenili jazz glasbi ob 100-letnici smrti Milesa Davisa in Johna Coltranea (7. in 14. julija v Križankah). Operni repertoar bosta zastopali še Samson in Dalila C. Saint-Saënsa, sicer v koncertni izvedbi pod taktirko Charlesa Dutoita (Cankarjev dom, 9. julija) in Rossinijev Seviljski brivec v produkciji teatra La Fenice iz Benetk (15. in 16. julija v Cankarjevem domu).

Celoten program je objavljen na spletni strani ljubljanafestival.si.