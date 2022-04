V FJK na voljo četrti odmerek cepiva proti covidu-19

Od danes (20. aprila) je tudi v Furlaniji - Julijski krajini možno naročanje na cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti covidu-19 oz., kot pravijo, drugim poživitvenim odmerkom, ki ga bo mogoče prejeti tudi v lekarnah. Odmerek je namenjen osebam z oslabljenim imunskim sistemom, dalje osebam, starim več kot 80 let, oskrbovancem v domovih za starejše občane in osebam, starim več kot 60 let s precej oslabljenim zdravjem. Od cepljenja s tretjim odmerkom mora preteči vsaj 120 dni, možno se je cepiti tako pri družinskem zdravniku, v lekarni ali pa v cepilnem središču potom naročila. Pri tem velja omeniti, da se v lekarni lahko cepijo le tisti, ki ne spadajo med osebe s posebno krhkim zdravjem, kot so osebe, ki bolehajo za kompleksnimi kroničnimi patologijami oz. za več patologijami in ki potrebujejo več terapij, obenem imajo zmanjšano stopnjo samostojnosti.