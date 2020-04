V FJK odslej v trgovino le z zakritim obrazom

TRST – Če je kdo v Furlaniji - Julijski krajini upal, da bo guverner Massimiliano Fedriga pozabil na podaljšanje deželne odredbe, ki je sprva veljala do petka, 3. aprila, in je samo v FJK prepovedovala sprehod, bo razočaran. Predsednik je v petek podpisal novo, še strožjo odredbo. Ta podaljšuje prepoved kakršnekoli rekreativne dejavnosti in sprehoda, podaljšuje pa tudi odredbo, s katero so že sredi marca razredčili avtobusne vožnje. Dodali so nov ukrep z običajno nejasnostjo: odslej lahko tržnice, markete in trgovine z osnovnimi živili obiščemo le z zakritim obrazom, obvezna je tudi raba rokavic za enkratno uporabo. Zaradi tega, poudarja dežela, je treba nositi zaščitno masko oz. sredstvo, ki prekriva nos in usta (najbrž kak šal?). Novi ukrepi veljajo do 13. aprila, tako kot zadnja vladna uredba.