V FJK ponekod meter snega, postopno pa se bo otoplilo

Snežna odeja v nekaterih gorskih predelih v FJK danes dosega meter višine. En meter snega so danes namerili na Zoncolanu in na Višarjah, poroča portal skiresort.it. Na Trbižu so ga namerili 20 centimetrov, v kraju Forni di Sopra v višjih predelih 80 centimetrov in v nižjih 30 centimetrov, na Piancavallu 35 centimetrov in v Plodnu v višjih predelih 90 centimetrov, v nižjih pa 25 centimetrov. Kraji, ki so bili že skoraj povsem zeleni, so se po včerajšnjem obilnem sneženju znova znašli pod snežno odejo.

Zimske razmere bodo, kot kaže, v bližnji prihodnosti vztrajale zlasti v višjih gorskih predelih, tistih nad nadmorsko višino vsaj okrog 1500 metrov, medtem ko bodo povečini v nižjih predelih temperature previsoke in se bo del snega postopno odtalil. Ničta izoterma bo v tem koncu tedna na nadmorski višini okrog 1500 metrov, že v prvih dneh prihodnjega tedna pa se bo zvišala nad 2000 metrov. V bližnji prihodnosti kaže na postopno otoplitev ozračja, omembe vrednih ohladitev pa za zdaj ni na vidiku.

Temperature pod lediščem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes opoldne namerila na Višarjah in na Zoncolanu, in sicer -0,8 in -2,3 stopinje Celzija, drugod pa pozitivne vrednosti, v Plodnu +0,3, na Piancavallu in v kraju Forni di Sopra +2,3 stopinje Celzija in na Trbižu +3,5 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo povečini spremenljivo ali oblačno, mestoma bo lahko nastala kakšna ploha, v gorah povečini snežna.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. V ponedeljek bo povečini suho, v torek bodo možne manjše krajevne padavine. Postopno bo topleje. Meja sneženja se bo zvišala.