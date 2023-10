V FJK pričakujejo obilne padavine, močan veter in poplavljanje morja

Civilna zaščita iz FJK je ob jutrišnjem vremenskem poslabšanju objavila oranžno opozorilo za obalne predele in za vzhodni nižinski pas, rumeno opozorilo za ostale predele. Velja od polnoči danes do 24. ure jutri. Opozarjajo predvsem pred obilnimi do ponekod zelo obilnimi padavinami, zelo močnim vetrom in visokim plimovanjem ter poplavami morja. Pred obilnimi padavinami in nevihtami opozarjajo tudi v gorskih predelih, medtem ko bo dogajanje, kot kaže, na Pordenonskem nekoliko manj izrazito.

Naše kraje bo v noči na petek in v petek dopoldne hitro prešla atlantska vremenska fronta, ob kateri bodo pritekali izraziti vlažni in nestanovitni jugozahodni tokovi, nad severnim Jadranom pa bodo zapihali močni južni vetrovi in bo nastal globok ciklon.

Glavnina poslabšanja bo v jutranjih urah, opoldne se bo vreme od severozahoda postopno že izboljšalo.