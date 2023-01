V FJK s 23. januarjem večji popust na bencin in dizel

V FJK bodo do konca meseca februarja uvedli izredni popust za nakup pogonskih goriv, je danes zjutraj sporočil predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Ponujali ga bodo od 23. januarja do vključno 28. februarja, je danes sklenil deželni odbor, ki je tudi določil, da bodo v pasu do deset kilometrov od državne meje zdajšnji deželni prispevek zvišali za 10 centov na liter in bo tako po novem znašal do 44 centov na liter. Cena bencina in dizelskega goriva za prebivalce t.i. prve cone, v katero sodijo vse obmejne občine na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, bosta tako znižani za 44 centov na liter.

Črpalkarji pričakujejo, da bo poteza deželne vlade pripomogla k večjemu obisku črpalk na italijanski strani obmejnega pasu, kjer je po besedah člana vodstva tržaške zveze črpalkarjev FIGISC in glavnega delničarja podjetja Adriaenergy Marina Košute od začetka letošnjega leta promet upadel za 50 odstotkov. Vseeno Košuta ne ve, ali bo dodaten popust v višini desetih centov dovolj za uravnovešenje cen v Italiji in Sloveniji, saj je razlika trenutno precej visoka. Osnovna cena goriv je sicer za celotno Evropsko unijo enaka, posamezne države pa k temu dodajajo še druge davke in trošarine, zlasti Italija pa ima zelo visoke trošarine, saj v ceno npr. doda še prispevke za odpravo škode po naravnih ujmah in potresih, ki so se zgodili že pred desetletji, država pa računa na to, da je v Italiji 46 milijonov vozil, ki potrebujejo gorivo, medtem ko v Sloveniji zaradi nižjih plač in pokojnin ceno goriv zadržujejo. Zato bi morala Italija zmanjšati davek na bencin oz. trošarine, saj zaradi previsokih cen obmejni vozniki gredo po gorivo v Slovenijo, zaradi česar se po nepotrebnem ustvarja dodaten promet, Furlanija - Julijska krajina pa ostaja brez denarnega priliva.