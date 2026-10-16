VREME
DANES
Petek, 16 oktober 2026
Iskanje
Goljufije

Izsledili so lažnega karabinjerja

Moški se je že nahajal v zaporu, ogoljufal naj bi Tržačanko

Spletno uredništvo |
Trst |
16. okt. 2026 | 12:17
    Izsledili so lažnega karabinjerja
    Lokalna policija je zaslišala priče in pregledala več posnetkov varnostnih kamer, slika je simbolna( ARHIV )
Dark Theme

Tržaška lokalna policija je v teh dneh sklenila zahtevno preiskavo, med katero so izsledili domnevnega lažnega karabinjerja, ki naj bi ogoljufal starejšo Tržačanko.

Osumljenec je septembra lani prepričal starejšo gospo, da je bil njen mož vpleten v rop, kot odškodnino je lažni karabinjer izterjal pol kilograma zlata. Gospa je goljufijo prijavila, nato je stekla preiskava.

Po zaslišanju več prič in pregledu posnetkov varnostnih kamer so lokalni policisti prepoznali glavnega osumljenca. Izkazalo se je, da je že za zapahi zapora v drugi občini.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: