Izsledili so lažnega karabinjerja

Tržaška lokalna policija je v teh dneh sklenila zahtevno preiskavo, med katero so izsledili domnevnega lažnega karabinjerja, ki naj bi ogoljufal starejšo Tržačanko.

Osumljenec je septembra lani prepričal starejšo gospo, da je bil njen mož vpleten v rop, kot odškodnino je lažni karabinjer izterjal pol kilograma zlata. Gospa je goljufijo prijavila, nato je stekla preiskava.

Po zaslišanju več prič in pregledu posnetkov varnostnih kamer so lokalni policisti prepoznali glavnega osumljenca. Izkazalo se je, da je že za zapahi zapora v drugi občini.