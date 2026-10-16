Goriški senološki oddelek na nivoju večjih italijanskih in evropskih centrov

V Italiji vsako leto odkrijejo približno 55.000 novih primerov raka dojke, od tega okoli 1400 v Furlaniji - Julijski krajini. Ob teh številkah pa sta tudi spodbudni novici: zgodnje odkrivanje bolezni povečuje možnosti za uspešno zdravljenje, sodobni terapevtski pristopi pa prinašajo vse boljše rezultate. »V Italiji delež ozdravitev dosega 90 odstotkov, v Furlaniji - Julijski krajini pa je morda še nekoliko višji,« je poudaril kirurg Jože Stacul , ki je tudi vodja goriške interdisciplinarne operativne enote za zdravljenje rakastih obolenj na dojki (Unità Operativa di Senologia).

Na včerajšnji tiskovni konferenci na goriški občini so ob rožnatem oktobru opozorili na pomen preventive, individualne ocene tveganja in multidisciplinarne obravnave. Predstavili so delo goriškega senološkega oddelka in združenja Andos, ki že desetletja podpira ženske z rakom dojke ter ozavešča o pomenu preventive. Goriška odbornica Silvana Romano je uvodoma poudarila, da zdravljenje raka dojke na Goriškem temelji na dveh pomembnih stebrih: strokovni bolnišnični ekipi in združenju Andos, ki letos praznuje 40 let delovanja. »Združenje je nekakšen vezni člen med zdravniki, ki smo pogosto zaprti v operacijskih sobah, in občani,« je dejal Stacul.

Goriško senološko ekipo poleg vodje Jožeta Stacula sestavljata kirurginji Stefania Basso in Stefania Bidinost, pri obravnavi pa sodelujejo tudi radiologi, strokovnjaki za rehabilitacijo, fiziatri, fizioterapevti, patologi, onkologi in po potrebi plastični kirurgi iz tržaške bolnišnice. V senološkem oddelku, ki pokriva Gorico in Tržič, vsako leto odkrijejo približno 160 novih primerov raka dojke, obravnavajo pa tudi okoli 40 benignih tumorjev. Skupno opravijo približno 200 kirurških posegov na leto. Število pacientk, ki jih spremljajo, je sicer precej večje, saj skrbijo tudi za ženske, ki operacije ne potrebujejo, in tiste, ki so bolezen že prebolele. Rak dojke prizadene tudi moške, pri katerih se pojavi približno odstotek vseh primerov. V Italiji vsako leto odkrijejo okoli 600 takšnih primerov, presejalnega programa zanje pa ni. »Pri nas na leto obravnavamo od enega do tri primere. Tudi na to smo pripravljeni,« je pojasnil Stacul.

Goriški oddelek sledi tudi razvoju sodobnih kirurških tehnik. »Pred letom dni smo opravili prvo mastektomijo z robotsko tehniko, pred kratkim pa še prvo z endoskopsko tehniko,« je povedal kirurg. Ob tem je poudaril, da pacientkam v Gorici in Tržiču zagotavljajo kakovostno obravnavo, primerljivo z najboljšimi centri v Italiji in Evropi. Kirurginja Stefania Basso je opozorila, da zgodnje odkrivanje bolezni omogoča manj invazivne operacije in boljše okrevanje. Preventiva vključuje zdrav življenjski slog ter udeležbo v presejalnih in drugih preventivnih programih. Ti so brezplačno na voljo ženskam od 45. leta starosti, vendar lahko za rakom dojke zbolijo tudi mlajše. »Želimo doseči prav ženske, ki niso vključene v presejalne programe, saj lahko s pravočasnim ozaveščanjem veliko spremenimo. Mlade ženske vabim, da se vključijo v našo kampanjo, v okviru katere ponujamo brezplačne preglede,« je poudarila Basso.

Pregledi bodo potekali ob ponedeljkih in četrtkih med 13. in 14.30 v senološki ambulanti goriške bolnišnice.