Na Žlebeh jutri (nedelja, 3. decembra) zaradi minulega obilnega deževja ne bodo odprli smučišč, je sporočila družba PromoTurismoFVG. Začetek smučarske sezone v FJK so tako preložili na petek, 8. decembra. Izrazita odjuga in močan dež sta občutno poškodovala snežno odejo. Kljub prizadevanjem pristojnih služb so bile na smučiščih velike luže, so sporočili organizatorji. Vozila pa bo kabina, ki pelje do koče Gilberti.