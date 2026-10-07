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V FJK vremensko opozorilo zaradi močnih padavin

Neurja bodo lahko povzročila nevšečnosti v Trstu, na Krasu ter na celotnem obalnem predelu FJK

Spletno uredništvo |
FJK |
7. okt. 2026 | 18:57
    V FJK vremensko opozorilo zaradi močnih padavin
    Civilna zaščita poziva organizatorje dogodkov na odprtem, naj razmislijo o alternativnih rešitvah( Giovannini/Fotodamj@n )
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Deželna civilna zaščita FJK je za območji C in D, ki zaobjemata furlansko nižino, Kras, Trst in celoten obalni pas FJK, izdala rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti večjih nalivov. Ti so predvideni od danes do petka zjutraj.

Iz centrale civilne zaščite poudarjajo, da je napovedana velika količina padavin, to bo lahko povzročilo močnejše nalive oziroma nevihte. Zaradi intenzivnih padavin bi lahko prišlo do težav s kanalizacijo oziroma drugimi vodotoki, pri civilni zaščiti tudi ne izključujejo posledic za promet. Povečana bo tudi verjetnost usadov.

Civilna zaščita je zaradi možnosti nalivov lokalnim upravam svetovala, naj posvetijo posebno pozornost kampingom oziroma prireditvam na odprtem, saj bodo zlasti za slednje morebiti potrebne alternativne rešitve.

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