V FJK so danes, 2. aprila, opravili 10.227 PCR in hitrih testov, ki so potrdili 513 okužb (5,01-odstoten delež pozitivnih testov). Umrlo je 16 covidnih bolnikov. Na intenzivni negi se zdravi 81 bolnikov (tako kot v četrtek), v ostalih oddelkih je 634 pacientov (-18), v domači izolaciji pa je 13.589 ljudi (-494).