V FJK začeli deliti termine za četrti odmerek cepiva

Tudi v FJK se lahko osebe, starejše od 60 let, ter ljudje, starejši od 12 let, ki sodijo v ranljive skupine, naročijo za četrti odmerek cepiva proti covidu-19, je danes, 12. julija, sporočil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravje. Pojasnil je tudi, da inokulacija za omenjene skupine ljudi bo na voljo dan po objavi uredbe italijanske agencije za zdravila Aifa v uradnem listu, do katere bo prišlo predvidoma jutri, 13. julija. Za cepljenje proti covidu-19 se lahko omenjene skupine ljudi naročijo v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (Cup) in s klicem na 0434 223522, od četrtka, 14. julija, od 12. ure dalje pa tudi preko namenskega spletnega portala.