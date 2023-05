V Forlì odhaja še 30 prostovoljcev iz FJK

V Emilijo - Romanjo, ki jo je zajela vodna ujma, se je danes odpravilo še trideset prostovoljcev civilne zaščite iz Furlanije - Julijske krajine. Z dvajsetimi vozili so se danes zjutraj iz Palmanove, kjer deluje deželni operativni sedež civilne zaščite, podali proti Forliju, kjer je reka Montone včeraj prestopila bregove ter preplavila ceste, hiše in druge stavbe. V ponedeljek in včeraj sta iz FJK že odpotovali dve skupini prostovoljcev, ki so ju poslali v Predappio.

V Forliju so že evakuirali na stotine ljudi, moškega, ki so ga od včeraj pogrešali, pa so našli mrtvega. Utonil je v pritličju svojega doma v Ulici Firenze v četrti Romiti, ki je med najbolj prizadetimi. Prostovoljci iz FJK, med katerimi so tudi člani tržiške ekipe, bodo v Forliju ostali do 24. maja. »Čaka nas težaven teden. Težave so se pojavile že po poti, saj je zaradi poplav zaprta tudi avtocesta. Do Forlija nas bo pospremila policija, iščejo alternativno pot. Situacija je izredno resna,« je za Primorski dnevnik povedal Boris Cotič, tudi sam član tržiške civilne začite.