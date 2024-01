»V Gazi ni vojna, je masaker«

»Vojna je med Ukrajino in Rusijo, to, kar se zdaj dogaja v Gazi, ni vojna, temveč masaker,« je prepričan tržaški novinar in pisatelj Raffaele Oriani. Do pred kratkim je bil stalni sodelavec tedenske priloge Il Venerdì dnevnika La Repubblica, s katero je prekinil sodelovanje, ker se ni strinjal s poročanjem časnika o tragičnih dogajanjih v Gazi. Njegovo odstopno pismo bi moralo ostati tajno oziroma za »notranjo rabo«, nakar se je ne po njegovi zaslugi znašlo na družbenih omrežjih, kjer je naletelo na zelo velik odziv.

Enakega odmeva pismo ni doživelo v tiskanih medijih, izjemi sta Il Fatto Quotidiano in Primorski dnevnik. Da je o tem na spletni strani in na kratko v tiskani izdaji poročal naš dnevnik je Oriani posebno ponosen, saj ga s slovensko narodno skupnostjo vežejo posebne vezi.

»Časopisi, vključno z mojim, so veliko pisali in še danes pišejo o ukrajinsko-ruski vojni. In prav je, da se o tem poroča. Tudi o Gazi in Palestini na sploh se veliko piše. Moti me, da se v tem primeru govori o vojni, kar predpostavlja, da se bojujeta dve strani, dve vojski. To ni tako. V Gazi smo priča vsakodnevnim načrtnim pokolom civilnega prebivalstva, ki jim zmotno pravimo vojni spopad, a vojna je, vsaj za moje pojme, nekaj drugega,« meni Oriani.

Novinarstvo je po njegovem tudi stvar etike in vesti. »Kdor me pozna ve, da nisem nastopač, a enostavno se takšnega novinarstva ne grem več. Ker nisem imel nobene možnosti, da bi vsaj na Repubblici spremenil tok dogajanj, sem se enostavno umaknil, čeprav z zamudo,« je dejal v intervjuju.

Novinarski kolektiv dnevnika, prilog in spletnih portalov šteje okoli 350 novinark in novinarjev, le petnajst od njih mu je tako ali drugače izreklo solidarnost.