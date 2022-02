V Genovi niso pozabili na Ukmarja in družino Pirc

Deželni inštitut za odporniško gibanje Raimondo Ricci iz Ligurije je objavil slovar odporniškega gibanja v tej deželi, ki je dejansko seznam zaslužnih osebnosti v partizanskem boju. Najbolj znana osebnost v slovarju je nedvomno pokojni italijanski predsednik Sandro Pertini, v njem sta tudi družina Pirc iz Zgonika ter Anton Ukmar-Miro s Proseka.

Ukmar je zaradi svoje hrabrosti prejel vrsto odlikovanj v Jugoslaviji in v Sloveniji, Genova, ki jo je s soborci osvobodil pred prihodom zavezniške vojske, mu je podelila častno meščanstvo. »Miro je bil moj komandat in mu veliko dolgujem,« je o njem pravil Pertini. Ukmar se je v rojstni Prosek vrnil šele po vojni, v ilegali in v partizanski vojski je preživel kar šestnajst let. Preselil se je nato v Koper, kjer je 1978 umrl.

Ivan Pirc je z ženo Ano Grilanc ter hčerkami Ivanko, Lidijo, Ano in Justino bival v želeniški čuvajnici v bližini Genove, ki je bila postojanka partizanskega gibanja v Liguriji. Postala je najprej skrivališče slovenskih fantov, ki so dezertirali iz italijanske vojske in se namenili v partizane, nato zatočišče mladih dezerterjev iz salojske vojske in raznih političnih preganjencev. Skozi Pirčevo čuvajnico je šlo nešteto ljudi in med njimi so bili vsi pomembni voditelji ligurskega odporništva. Na zidu nekdanje čuvajnice so na pobudo VZPI-ANPI vgradili ploščo v spomin na družino Pirc, ki je, kot piše, zgled junaštva in solidarnosti. Na plošči je izrecno poudarjeno, da gre za slovensko družino s Tržaškega.