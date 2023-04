V glasovnico ne smemo skriti salame

Marino Kralj, k Briščikom priseljeni Openc, je lani praznoval 50-letnico poroke. Naslednje leto pa bo minilo pol stoletja, kar je bil prvič član volilnega odbora, čemur v zamejstvu pogosteje rečemo »skrutinator«. Anekdot z volišč na Proseški postaji, v Saležu, pri Briščikih in v Zgoniku ne manjka.

Res nekateri volivci pustijo rezino pršuta v glasovnici ali je samo legenda?

O ne ne, meni se je res zgodilo. S salamo sicer, ne s pršutom.

Kdaj se je to zgodilo?

Mislim, da je to bilo v osemdesetih ali devetdesetih letih. Ko smo začeli odpirati glasovnice, smo v eni našli rezino salame, ogrske salame! Kakšno neumnost je naredil ta volivec ...

Zakaj?

Ker bi se lahko zgodilo, da bi morali razveljaviti tudi ostale volilnice.

V primeru, da bi mast prenicala na ostale volilne lističe?

Tako. Če bi bile tudi druge volilnice pomazane, bi se pri vsaki pojavilo vprašanje, ali je to nalašč in kaj je potemtakem hotel povedati volivec. Če pomažeš glasovnico, je to seveda neveljaven glas.

Je ta, ki je pustil rezino ogrske salame v glasovnici, tudi kaj pripisal?

Je. Ne spomnim se, če je pisalo »siete tutti uguali« (vsi ste enaki) ali »siete tutti salami« (vsi ste salame).