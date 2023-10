V gorah minula noč toplejša kot na Krasu

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je danes ponoči na Matajurju in na Višarjah namerila višje temperature kot na Krasu. Na Matajurju so zabeležili najnižjo nočno temperaturo 10,6 stopinje Celzija in na Višarjah 10,2 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 8,9 stopinje Celzija in pri Briščikih 10,2 stopinje Celzija. Na Goriškem so bile najnižje nočne temperature od 11 do 13 stopinj Celzija, v Trstu pa so namerili 17,6 stopinje Celzija. Z anticiklonom se ozračje segreva zlasti v najvišjih slojih ozračja, v nižjih pa zlasti v nočnih urah zaradi občutnejšega ohlajevanja tal nastajajo prvi temperaturni obrati.