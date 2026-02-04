V gorah nova pošiljka snega, nevarnost proženja plazov velika

Naše kraje je dosegla druga od treh atlantskih vremenskih front, ki jih pričakujemo v tem tednu. Pojavljajo se padavine, v nižinah in ob morju povečini zmerno dežuje, v gorah pa sneži. Meja sneženja je na nadmorski višini okrog 1000 metrov, ponekod tudi rahlo nižja. V zimskih središčih FJK zmerno do močno sneži, vključno na Trbižu. Nekoliko višje temperature je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa opoldne namerila v Karnijskih Alpah in predalpah, kjer pa so prav tako povečini zadostne, čeprav rahlo pozitivne, kot denimo v kraju Forni di Sopra, za sneženje. V Julijcih pa so temperature v gorah negativne.

Do jutrišnjega jutra je povečini pričakovati nekaj novih decimetrov snega. Nevarnost snežnih plazov se je še povečala. Arso je zaradi velike nevarnosti snežnih plazov za danes in jutri objavil oranžno opozorilo, od petka do nedelje pa rumeno.

Padavine se bodo danes nadaljevale tudi v popoldanskih urah, ponoči pa bodo začele postopno slabeti in bodo do jutra marsikje ponehale.

Jutri in v petek bo oblačno z občasnimi padavinami in vmesnimi obdobji s spremenljivim vremenom. Podobno vreme se, kot kaže, obeta tudi v soboto, v nedeljo pa bo predvidoma povečini oblačno brez omembe vrednih padavin.