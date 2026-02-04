Za kampiranje na črno 500 evrov globe

Župani občin zgornje Gorenjske in Doline Soče so na včerajšnjem sestanku v Žirovnici sklenili, da bodo občine še pred začetkom letošnje poletne sezone uvedle enotno kazen za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. O tem bodo morali sicer še razpravljati in odločati občinski sveti občin.V občinah zgornje Gorenjske so več let opozarjali, da so kazni za nedovoljeno kampiranje prenizke, običajno celo nižje od plačila kampiranja v urejenem kampu. Globa je namreč znašala nekaj več kot 80 evrov oziroma v primeru plačila v osmih dneh 40 evrov, po predlogu sprememb zakona o javnem redu in miru pa 100 oziroma 50 evrov.

Zakonska sprememba, ki je začela veljati konec januarja, je nato uvedla drugačno rešitev, in sicer je država pristojnost ukrepanja na področju nedovoljenega kampiranja prepustila lokalnim skupnostim ter policiji odvzela pooblastila za sankcioniranje, je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar. Župani občin zgornje Gorenjske so zato skupaj s kolegi iz Doline Soče sklenili, da bodo na biosfernem območju Julijske Alpe občine same poskrbele za red in mir na tem področju z enotno kaznijo. Globa pa mora biti tako visoka, da bo kršitelje odvrnila od nedovoljenega kampiranja, so prepričani župani.

V skladu z dogovorom bo 11 županov občinskim svetom predlagalo, da sprejmejo spremembe občinskih odlokov z enotno globo za kampiranje na črno v višini 500 evrov, ki v primeru plačila v osmih dneh znaša 250 evrov.

Kot so izpostavili župani, je nedovoljeno kampiranje v turističnih krajih velika težava, saj ljudje brez dovoljenj prenočujejo tudi na zasebnih zemljiščih in ob naravnih vrednotah. Takšno kampiranje prinaša vznemirjenje med krajani, hrup, onesnaževanje okolja s smetmi in fekalijami, pomeni pa tudi izpad prihodka urejenih kampov in počivališč za avtodome.