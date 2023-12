V gorah od jutri nenadna pomlad

Po današnjem hladnejšem jutru bo od jutrišnjega dne z okrepitvijo anticiklona naše kraje dosegel vse toplejši subtropski zrak. Temperature bodo zlasti v gorah poskočile in bo za ta čas zelo toplo. Dnevne vrednosti bodo namreč tudi v gorah presegale 10 stopinj Celzija in se ponekod lahko približale 15 stopinjam Celzija. Ob prevladujočem sončnem vremenu bo pomladno. Ničta izoterma se bo jutri povzpela na nadmorsko višino okrog 3300 metrov in bo za kakih 1700 metrov presegala dolgoletno povprečje. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju pričakujemo temperature do okrog 11 stopinj Celzija, kar pomeni, da se bo ozračje v povprečju od danes do ponedeljka segrelo za okrog 15 stopinj Celzija. Dnevne temperature bodo vsekakor v prihodnjih dneh tudi v nižinah in ob morju razmeroma visoke, toda bo otoplitev zaradi temperaturnega obrata vseeno manjša kot v gorskem svetu. Ob morju bo občasno pihala šibka burja.

V gorskem svetu bodo tudi nočne temperature več dni povečini nad ničlo. Hladneje bo ponekod v nižinah, kjer bo nastal temperaturni obrat. Ponekod bo v nočnih urah ozračje zamegljeno ali bo nastala megla.

Občutna otoplitev se bo nadaljevala do srede, ko se bo ob vplivu oslabljene vremenske fronte ozračje nekoliko ohladilo.