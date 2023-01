V gorah znatna nevarnost snežnih plazov

V gorah se je občutno povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki je zdaj znatna, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. Svetujejo, da vsak pred zimsko turo za izbrano območje preveri stopnjo nevarnosti snežnih plazov, kar omogoča tudi spletna stran projekta Crossrisk. Gorski reševalci pa opominjajo na uporabo ustrezne opreme. Kot so sporočili iz Arsa, se okoli 90 odstotkov plazovnih nesreč zgodi, ko nekdo sproži plaz. Plazovi se največkrat zgodijo na pobočjih z naklonom med 30 in 45 stopinj. Do največ nesreč pa pride na osojnih legah. Ob tem na agenciji poudarjajo, da je za reševanje ključnih prvih 15 minut, saj je takrat od 80 do 90 odstotkov ponesrečencev še živih.

Tudi v gorah FJK so razmere podobne. Snežna odeja se je danes marsikje še občutno odebelila in se bo še povečala tudi v prihodnjih dneh.

Snežne razmere lahko posameznik preveri na spletni strani, ki je bila pripravljena v okviru mednarodnega sodelovanja na projektu Crossrisk. Poleg tega pa na agenciji priporočajo tudi uporabo aplikacije Varsom Regobs, s katero je mogoče zabeležiti lastna opažanja o snežnih razmerah, hkrati pa omogoča pregled opazovanja drugih.