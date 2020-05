V Goriških Brdih se je smrtno ponesrečil traktorist

Pri kraju Zali Breg v občini Brda se je včeraj malo pred 20. uro pri delu v vinogradu s traktorjem prevrnil 61-letni traktorist, ki je podlegel poškodbam, poročajo Primorske novice. Po sadovnjaku v bližini hiše je vozil kmetijski traktor brez kabine ali varnostnega loka. Med polkrožnim obračanjem iz zgornje na spodnjo teraso sadovnjaka je izgubil oblast nad traktorjem, ki se je začel spuščati navzdol po strmem klancu in ga ni več uspel ustaviti. Traktor se je večkrat prevrnil in nato obstal na kolovozni poti pod strmo brežino. Traktorist je obležal v jarku ob traktorju. Kljub oživljanju in zdravniški oskrbi s strani reševalcev NMP ZD Nova Gorica je 61-letni moški na kraju podlegel poškodbam. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Dobrovo, ki so policistom in reševalcem nudili pomoč. O tragičnem dogodku v Goriških Brdih je policija obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici.