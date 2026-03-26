V Gorjanskem modras ugriznil domačina v roko

Včeraj popoldne, okrog 17. ure, se je na Komenskem Krasu odvila prava drama. Domačina je ugriznil modras, odpeljali so ga na zdravljenje v Ljubljano, poroča Radio Robin.

Prostovoljni gasilci Komen so popoldne odhiteli v Gorjansko, kjer je kača, šlo je, kot so izvedeli na Radiu Robin, za modrasa, ugriznila domačina. To se je zgodilo, medtem ko je grabil listje v okolici svoje hiše. Prostovoljci komenskega gasilskega društva so poškodovanemu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev in jim nato pomagali. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v Ljubljano, njegovo zdravstveno stanje ni znano.

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, gad, laški gad in modras, še poroča Radio Robin. Medtem ko obe vrsti gada srečujemo na tleh, se modras včasih povzpne tudi na nižja drevesa in grmovje. Modrasa zaradi značilnega naglavnega roga pogosto imenujejo rogati gad. Ta vrsta naseljuje različna okolja, vključno s skalnatimi pobočji, gozdovi in ​​travniki. Znan je po svojem močnem strupu, ki vsebuje hemotoksine, ki lahko povzročijo poškodbe tkiva. Čeprav so ugrizi lahko resni, so ob ustrezni zdravstveni oskrbi smrtni izidi redki. Enega so v Sloveniji beležili prav lani, ko je bil na Gorenjskem ugriz modrasa usoden za 80-letnico.