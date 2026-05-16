V Modeni zapeljal v pešce, nato med begom grozil z nožem

Mirno popoldne v središču Modene je danes prekinil srhljiv dogodek: avto je z visoko hitrostjo zapeljal v več pešcev, nato pa trčil v vitrino neke trgovine. Voznik, ki se je pri tem poškodoval, je zatem izstopil iz avtomobila in skušal pobegniti. Moškega, ki ga želel ustaviti, je ranil z nožem, a so ga kmalu zatem nedaleč stran pridržali.

Poškodovanih naj bi bilo osem ljudi, med temi štirje huje, njihovo zdravstveno stanje naj bi bilo resno, so sporočile zdravstvene oblasti. Očividci so povedali, da naj bi neka ženska izgubila obe nogi. Pripadniki varnostnih organov so legitimirali storilca, šlo naj bi za 31-letnega italijanskega državljana maroškega porekla.