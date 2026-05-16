Narvaezu druga etapna zmaga na letošnjem Giru

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez (UAE Emirates XRG) je dobil še svojo drugo etapo na letošnji dirki po Italiji. Z dolgim begom je ugnal tekmece, drugouvrščenega norveškega prvaka Andreasa Leknessunda (Uno-X Mobility), sicer njegovega soubežnika, je ugnal za 32 sekund. Tretje mesto je z zaostankom 42 sekund zasedel še en Norvežan Martin Tjoetta.

Čeprav se je etapa končala z zahtevnim, sicer ne dolgim vzponom, se prvi favorit dirke in trenutno drugouvrščeni v skupnem seštevku, Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ni odločil za napad na rožnato majico, ki jo bo še naprej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Kolesar Bahrain Victoriousa je v zaključnih metrih za Dancem zaostal dve sekundi, a ima še vedno tri minute in 15 sekund prednosti pred njim.

Jutri bo na vrsti drugi ciljni vzpon na letošnjem Giru. Kolesarje pred drugim dnevom počitka čaka 184 km dolga deveta etapa od Cervie do apeninskega smučarskega središča Corno alle Scale na nadmorski višini 1471 m.