Pri izvirih Timave odkrili nov rov (foto in video)

Protagonist podvodne ekspedicije je bil slovenski jamski potapljač Simon Burja, ki se je ob podpori Tržaškega alpinističnega kluba (CAT) in Jamarskega društva Dimnice Koper podal v štivansko podzemlje. Namen projekta je nadaljevati potapljaške raziskave v okolici izvira Timave. Zadnje mednarodne raziskave so se leta 2016 ustavile na globini 82 metrov pod nivojem morja, v slepem žepu.

Burja je nekoliko pred tem »starim koncem« našel prehod v nadaljevanje glavnega pritočnega rova podvodnega sistema izvirov Timave. Galerija, ki je do tu potekala poševno v globino, v glavnem proti severu, v tem delu naredi dvojni zavoj ter se nato spet nadaljuje proti severu. »Novo« nadaljevanje pritočnega rova je še vedno velikih dimenzij z dokaj močnim protitokom tudi v sušnem obdobju. Dno rova je sprano v živi skali, kar je novost v tem jamskem sistemu, kjer je dno večinoma polno nakopičenega kamenja in blata, so zapisali jamarji.

»Presenetljivo in ugodno je to, da se rov enakomerno dvigne do globine 50 metrov in se nato po dobrih 100 m nadaljuje horizontalno, vsaj za sedaj,« so dodali. Potop v - doslej - 115 metrov dolgem novem delu je trajal nekaj več kot tri ure, napovedali pa so nadaljnje raziskave, verjetno z dvema potapljačema. Jamarji sanjajo, da bi našli izhod do brezna Pozzo della ferrovia, ki se nahaja nad Štivanom ob železniški progi Trst-Benetke.