V gostinskem lokalu zasegli 300 kilogramov rib in morskih sadežev

V gostinskem lokalu na Videmskem so pripadniki Obalne straže iz kraja Porto Nogaro in strokovnjaki zdravstvenega podjetja za osrednjo Furlanijo odkrili skupno 300 kilogramov prehrambenih izdelkov, pripravljenih za uporabo, ki niso imeli ustreznih oznak o izvoru in sledljivosti. Na policah in v hladilnih celicah so prestregli večje količine rib in morskih sadežev neznanega izvora. Nadzorniki pomorskega urada in tehniki zdravstvenega podjetja so med drugim v lokalu ugotovili pomanjkljivosti na področju higiene in varnosti ter upravljanja z živili. Upraviteljem so naložili več glob, prehrambene izdelke so zasegli, lokal pa začasno zaprli.