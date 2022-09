V Gradežu hudo poškodovana skiroistka

V videmski bolnišnici Santa Maria della Misericordia so danes na zdravljenje sprejeli 40-letno skiroistko, ki je v Gradežu padla in obležala na tleh hudo poškodovana. Nesreča se je pripetila davi ob zori. Žensko so zagledali mimoidoči in poklicali na pomoč. Utrpela je hujši pretres možganov. Reševalci so ji na kraju nudili prvo pomoč, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so si zdravniki pridržali prognozo. Sile javnega reda preiskujejo vzroke nesreče, kot kaže je padec povzročil močnejši sunek vetra.