V hrvaškem parlamentu prvič Slovenka

Barbara Antolić Vupora je prva poslanka iz vrst slovenske manjšine na Hrvaškem v 30-letni zgodovini sabora, ki je bila na nedeljskih volitvah izvoljena v hrvaški parlament. Kandidirala je na listi levo usmerjene opozicijske SDP in bila izvoljena v varaždinskem okrožju. Njeno izvolitev je pozdravil Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi ministrica Helena Jaklitsch. V izjavi je zapisal, da je Antolić Vupora zelo aktivna članica slovenske narodne manjšine ter organizatorka številnih pobud, ki je že v predvolilnem času napovedala, da se bo v primeru izvolitve aktivno zavzemala za pravice slovenske narodne manjšine.

V sabor je bil medtem že osmič zapored izvoljen pripadnik italijanske manjšine Furio Radin, ki je bil edini kandidat za ustavno zajamčeni sedež. Radin je dobil le 890 glasov, medtem ko jih je na zadnjih volitvah prejel 2.338. Radin je napovedal podporo desnosredinski vladi, ki jo bo sestavil dosedanji premier in volilni zmagovalec Andrej Plenković (HDZ), a pod pogojem, da ne bo sklenila zavezništev z nacionalistično desnico. Na volitvah v Istri in Kvarnerju je po pričakovanju prevladala leve sredina SDP in Istrskega demokratskega sveta (Dieta istriana); tam je bil v parlament na listi HDZ izvoljen tudi minister za turizem Gari Cappelli z Lošinja, čigar oče je ustanovil tamkajšnjo italijansko društvo. Izvolitev v parlament ni uspela pripadnici italijanske manjšine z Reke Carli Konta, ki je kandidirala na desničarski listi pevca Mirolava Škora.