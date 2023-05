V Istri več maturantov poškodovanih na prikolici traktorja, ki je zapeljal v grapo

V nesreči traktorja v hrvaški Istri se je danes poškodovalo več maturantov iz Labina, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili v istrskem štabu civilne zaščite. 14 maturantov so po poročanju spletnega portala časnika Glas Istre prepeljali v bolnišnico v Pulj, dva pa na Reko. Nihče od dijakov ni v smrtni nevarnosti.

Maturanti srednje šole v Labinu so proslavljali zaključek srednješolskega izobraževanja na prikolici traktorja, ki se je nekaj pred 11. uro prevrnila na poti med Labinom in Prtlogom. Na kraj nesreče je prispelo več ekip nujne medicinske pomoči. Dijake so oskrbeli in jih 14 prepeljali v puljsko splošno bolnišnico.

Direktorica puljske bolnišnice Irena Hrstić je za hrvaški spletni portal Index.hr pojasnila, da so trije dijaki huje poškodovani. »Dva bosta operirana, eden zaradi zloma, vendar je njihovo stanje stabilno in niso v nevarnosti. Noben otrok nima poškodbe glave,» je pojasnila.

Dva poškodovana maturanta so po poročanju spletnega portala časnika Glas Istre odpeljali v reški klinični center.

Predsednik istrske županije Boris Miletić je sporočil, da so se izognili veliki tragediji. »Meja med zabavo in tragedijo je tanka, zato previdnost ni nikoli odveč,» je dodal po poročanju Hine.

Poveljnik gasilske enote v Labinu Saša Stepančić je za portal hrvaške televizije N1 pojasnil, da je traktor, na katerem je bilo 14 oseb, zapeljal s ceste. Dodal je, da je bil razlog za nesrečo po neuradnih informacijah pregrevanje zavor, ki so zato odpovedale, vozilo pa je pristalo 20 metrov globoko v grapi.