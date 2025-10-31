V Italiji bodo o ločitvi karier odločali volivci

Pravosodna reforma, temelj katere je stroga ločitev tožilske od sodniške kariere, je včeraj, ko so o njej drugič glasovali v senatu in jo sprejeli s 112 glasovi za, 59 proti in 9 vzdržanimi, zaključila svojo parlamentarno pot. Besedilo reforme je dejansko identično tistemu, ki je nastalo v Palači Chigi, ker pa v drugem parlamentarnem branju ni bilo sprejeto z dvotretjinsko večino bo zato, da bo reforma lahko stopila v veljavo, potreben potrditveni referendum, za katerega kvorum ni predviden, zmaga pa stališče, ki prejme več kot 50 odstotkov glasov.

Na volišča najbrž spomladi

Referendum, za katerega zbirata podpise tako večina kot opozicija, bo predvidoma spomladi. Pravosodna reforma z ločitvijo tožilske in sodniške kariere in ustanovitvijo dveh ločenih Visokih pravosodnih svetov (CSM), člani katerih bodo izbrani z žrebom, je edini od »reformnih stebrov« vlade Giorgie Meloni, ki je prišel tako daleč (preostala dva sta tretji mandat in premierat).

Trenutno Visoki pravosodni svet (CSM) - samoupravni organ pravosodja - en sam, kdor pa želi postati javni tožilec ali sodnik, v bistvu opravi isti postopek in tudi izpit, šele potem pa izbere, če bo tožilec ali sodnik. V teku kariere lahko preide iz sodniških med tožilske vrste - ali obratno -, toda samo enkrat in le v prvih devetih letih od začetka svoje službene poti. To se ne dogaja pogosto: po lanskih navedbah predsednice vrhovnega sodišča Margherite Cassano, da je v zadnjih petih letih delež tožilcev, ki so prestopili v sodniške vrste, znašal 0,83 %, delež prestopov v nasprotno smer, iz sodniške v tožilsko kariero, pa je bil še manjši (0,21 %).