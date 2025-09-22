V Italiji danes stavkajo za Gazo

Danes je marsikateri zaposleni v Italiji prekrižal roke v znak solidarnosti do palestinskega prebivalstva. Neodvisni sindikat USB je za danes na državni ravni napovedal splošno stavko, s katero je hotel opozoriti na humanitarno krizo v Gazi. K stavki so sicer povabili tudi člane drugih sindikatov in druge posameznike. Italijansko vlado pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, pa tudi železnice in javne storitve.

V različnih mestih so napovedane demonstracije. Protestu so se pridružili tudi študenti, ki so onemogočili dostop do univerz. V Trstu se je več tisoč ljudi pred eno uro zbralo pred četrtim vhodom v pristanišče oziroma pred sedmim pomolom. Na številnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem je pouk zaradi stavke odpadel.

V petek je sicer solidarnost s palestinskim narodom že izrazil tudi sindikat CGIL, ki je ravno tako priredil vrsto protestov v raznih krajih.