V Italiji prvič več farmakoloških kot kirurških splavov

Z zastarelimi podatki in prepozno, a na spletni strani italijanskega ministrstva za zdravje so končno objavili poročilo o izvajanju zakona št. 194 iz leta 1978, s katerim je bil v Italiji odpravljena kazen za prostovoljno prekinitev nosečnosti. Iz poročila, v katerem so objavljeni podatki za leto 2022, izhaja da se je takrat število opravljenih prostovoljnih prekinitev nosečnosti zvišalo v primerjavi z letom pred tem, in sicer za 3,2 odstotka. Leta 2021 je bilo v Italiji opravljenih 63.653 splavov, v letu 2022 pa 65.661.

Kot je minister za zdravje Orazio Schillaci zapisal v zaključkih poročila, bodo šele nadaljnje statistike pokazale, ali gre za enkraten pojav ali pa nakazuje podatek nov trend oz. ustavitev padanja krivulje absolutnega števila splavov, ki pada že vse od leta 1983. Leto 2022 je zaznamoval tudi podatek, da je bilo takrat prvič več farmakoloških kot pa kirurških prekinitev nosečnosti: prvih je bilo za 52 odstotkov, tistih s kirurškim posegom pa za 46,6 %.

Še vedno pomenljivo visok ostaja delež ginekologov, anesteziologov in nezdravstvenega osebja, ki se sklicuje na ugovor vesti in zato ne opravljajo prekinitev nosečnosti oz. drugih s tem povezanih postopkov. Ta je v letu 2022 znašala 60,5 odstotka, kar je sicer rahlo nižje od leta 2021 (63,6 %). To je sicer državno povprečje, slika pa se močno razlikuje od dežele do dežele, saj delež ginekologov z ugovorom vesti v Moliseju dosega osupljivih 90,9 odstotka, na Siciliji pa 81,5 %.