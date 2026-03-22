V Italiji referendum, v Sloveniji državnozborske volitve

Na voliščih v Italiji bo danes in jutri referendum za potrditev ali zavrnitev ustavne reforme o ustroju italijanskega pravosodja, na tistih v Sloveniji – pa tudi na nekaterih njenih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, med katerimi je tisti v Trstu – pa bo predmet odločanja sestava državnega zbora in posledično 16. slovenske vlade.

V Italiji bodo za referendum volišča odprta danes od 7. do 23. ure in jutri od 7. do 15. ure. Glasujejo lahko vsi volilni upravičenci, za glasovanje je potrebna volilna izkaznica in veljaven osebni dokument (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Kdor še ni prejel volilne izkaznice, jo je izgubil ali je ta, ki jo ima, poškodovana oziroma na njej ni več prostora za nov žig, lahko novo dobi v volilnem uradu občine, kjer ima prijavljeno bivališče. Volilni uradi so navadno odprti tudi v času, ko poteka glasovanje – njihove urnike velja vsekakor preveriti na spletnih straneh posameznih občin.

Na glasovnici »da« in »ne«

Vprašanje za referendum o potrditvi ustavnega zakona s področja ureditve sodstva in ustanovitve disciplinskega sodišča se glasi: Ali potrjujete besedilo zakona o spremembi desetega odstavka 87. člena, prvega odstavka 102. člena, tretjega odstavka 104., 105., 106. člena, prvega odstavka 107. člena in 110. člena Ustave, ki ga je sprejel parlament in je bil objavljen v Uradnem listu dne 30. oktobra 2025 z naslovom Predpisi o ureditvi sodstva in ustanovitvi disciplinskega sodišča?

Kdor bo pod tem vprašanjem prekrižal »da«, bo tako izrazil voljo za potrditev ustavnega zakona, ki ga je predlagala vlada Giorgie Meloni oziroma njen pravosodni minister Carlo Nordio, kdor pa bo prekrižal »ne«, bo s tem izrazil voljo za zavrnitev reforme o ustroju italijanskega pravosodja. Za potrditveni referendum ni predviden kvorum, rezultat bo torej veljaven ne glede na volilno udeležbo – če bo večina glasujočih prekrižala »da«, bo ustavni zakon potrjen, če pa bodo prevladali »ne«, bo reforma zavrnjena.

Kot smo v minulih tednih že poročali, ustavna reforma zadeva ustroj italijanskega pravosodja in med drugim predvideva dokončno ločitev karier javnih tožilcev in sodnikov, uvedbo dveh ločenih samoupravnih organov (CSM) za tožilce in sodnike, izbiro njihovih članov z žrebom ter novo ureditev disciplinskega sodišča.

Volišče je na konzulatu v Trstu

Slovenski državljani, ki so vpisani v posebni volilni imenik in lahko torej glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS, lahko svoj glas za državnozborske volitve oddajo na Generalnem konzulatu RS v Trstu (v Ul. Teatro Romano 24), in sicer danes med 7. in 19. uro. S sabo morajo imeti osebno izkaznico ali potni list.